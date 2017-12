Preso grupo que usava barco para assaltar lojas A Polícia Civil identificou a quadrilha que usa barcos em crimes no litoral paulista. Cinco homens foram presos no Guarujá e quatro foram reconhecidos como integrantes do grupo que assaltou lojas em Ilhabela na sexta-feira. O barco e a mercadoria foram encontrados em uma pousada no Guarujá. O caseiro, Elton de Jesus Cruz, de 27 anos, acabou preso após admitir que foi pago para guardar os itens roubados.