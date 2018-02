Preso grupo durante assalto a supermercado na zona leste de SP

SÃO PAULO- Três jovens forma presos na Vila Alpina, na zona leste, após tentarem roubar um supermercado na tarde desta terça-feira, 16. O grupo já havia assaltado o mesmo local em 28 de outubro deste ano.

A equipe do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (DEIC) estava na região quando foi informada por moradores do roubo no supermercado da rua Costa Barros. Os policiais cercaram o local e flagraram a ação dos ajudantes Edinaldo da Silva Rocha e William Tertulino da Silva, ambos de 19 anos. A dupla, com uma pistola, ameaçava funcionários enquanto retirava dinheiro do caixa.

Os agentes detiveram os dois. Em seguida foram avisados sobre o carro da fuga, um GM Kadett estacionado atrás do comércio. O motorista deixou o local ao perceber a chegada da equipe. Policiais militares do 19º Batalhão acabaram interceptando o automóvel nas proximidades. O veículo era conduzido pelo operador de injetora Thiago José da Silva, de 21.

O dono do supermercado reconheceu Rocha e Silva em um assalto anterior. As câmeras de segurança gravaram o crime. Os três foram autuados por roubo.