Preso golpista que seduzia mulheres na internet Com um enredo que envolvia de ascendência alemã a ameaças da máfia chinesa, Douglas Coelho de Oliveira, de 27 anos, enganou a namorada que conheceu pela internet e tentou extorqui-la em US$ 74 mil. Foi preso no dia 24, em São Paulo. Outras três mulheres já procuraram a polícia.