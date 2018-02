Preso gerente de churrascaria no Guarujá Foi preso ontem no Guarujá, no litoral paulista, o filho do dono da churrascaria acusado de matar a facadas um estudante de Campinas após uma briga pelo preço da conta. Diego Souza Passos, de 23 anos, é gerente do estabelecimento na Enseada. Seu pai, José Adão Pereira Passos, de 55 anos, está preso desde o último dia 9 por matar Mário dos Santos Sampaio na véspera de ano-novo.