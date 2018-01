Preso ex-jogador acusado de matar a mulher em São Paulo

O ex-jogador de futebol Janken Ferraz Evangelista, de 29 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, 25, na casa da mãe dele em Teixeira de Freitas, na Bahia. Ele é acusado de matar a ex-mulher, Ana Cláudia Melo da Silva, de 18 anos, no domingo passado, e de fugir com o filho deles, Gabriel, de 1 ano e 8 meses. Ele foi encontrado pela Polícia Civil da Bahia. Segundo a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), em São Paulo, a criança está bem.

A polícia da cidade baiana instalou bloqueios nos acessos ao município para conseguir capturar Evangelista. Segundo o delegado Nelis Araújo Júnior, coordenador regional da Polícia Civil das cidades do sul da Bahia, três equipes participaram das buscas pelo acusado na região.

O promotor de Justiça Marcelo Milani apresentou denúncia contra Evangelista, por acreditar que já tem provas suficientes para apontá-lo como o autor do crime. A prisão preventiva, para ele, também se sustenta. “Ele está foragido, revelou periculosidade, forjou a visita ao filho para matar a ex-mulher. São provas mais que suficientes para a prisão.”

A camiseta que Evangelista usava quando entrou no condomínio da ex-mulher foi encontrada na terça, com manchas de sangue, no estacionamento de um supermercado próximo ao apartamento onde a jovem foi assassinada, no Jardim da Saúde, na zona sul. Imagens das câmeras de segurança do condomínio mostram que Evangelista saiu do prédio usando uma camisa diferente da que vestia quando chegou ao prédio na noite de domingo com Ana Cláudia e Gabriel. As imagens mostram o rapaz levando o filho.

O rapaz jogou futebol em clubes paulistas, entre eles no São Paulo. A assessoria de imprensa do time informou que não consta nenhum registro de Janken ou de João Roberto Ferraz Evangelista, nome do irmão mais novo, que ele usava para conseguir se inscrever nas categorias de base. O time admitiu que ele teve uma rápida passagem por uma categoria amadora do clube e foi desligado em 2000 por falta de “evolução técnica” - não por forjar documento.

Violência

A família de Ana Cláudia temia pela vida da criança, principalmente por conta do histórico de violência de Evangelista contra a ex-mulher. Odair Bezerra da Silva, irmão da jovem, mostrou documentos que comprovariam as agressões contra a irmã.

Um boletim de ocorrência de novembro de 2008 na delegacia de Teixeira de Freitas aponta Evangelista como autor de agressões contra Ana Cláudia. Em uma carta enviada à família em São Paulo, ela relata as agressões cometidas por Evangelista, na casa da família dele, na Bahia.

O Conselho Tutelar de Teixeira de Freitas também tem um relatório a respeito do caso, de novembro do ano passado. A psicóloga que atende o casal descreve Ana Cláudia como uma jovem “muito determinada, que a cada dia toma mais consciência de seu papel como mãe” e que Evangelista, apesar de amar muito o filho, não demonstrou “recursos psicológicos para a condução de uma vida a dois”.

Atualizado às 16h14 para acréscimo de informações.