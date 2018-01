Preso em Suzano suspeito de integrar rede de pedofilia

Um técnico em informática de 48 anos foi preso na manhã desta quarta-feira, 25, em Suzano, na Grande São Paulo, por suspeita de envolvimento com um rede de pedofilia com ramificações em sete países.

Segundo o Ministério Público Estadual, a casa do suspeito era usada para encontros entre pedófilos e menores de idade. Ele convidava as vítimas para jogar videogame e a usufruir da piscina da casa. Equipamentos de informática e documentos foram apreendidos na residência do técnico. As investigações começaram há três meses após uma denúncia anônima.

Pelo menos seis vítimas, todas menores de idade e de famílias carentes, prestavam depoimento na tarde de hoje. O técnico em informática poderá ser acusado por exploração sexual de menores, formação de quadrilha e corrupção de menores.