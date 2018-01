Preso em SP suspeito de matar prima de ex-ministro

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam na manhã desta quarta-feira, 4, um suspeito de matar Simone Vieira da Motta, de 42 anos, prima do ex-ministro das Comunicações do governo Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Motta. Ela desapareceu no último dia 20 e seu corpo foi encontrado dois dias depois, queimado, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo.