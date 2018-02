Preso em SP homem que teria roubado mil carros

SOROCABA - Um dos maiores ladrões de carros do interior paulista foi preso nesta segunda-feira, 4, em Sorocaba, depois de furtar um automóvel modelo Voyage ano 2010. O acusado, Antônio Carlos Landin, foi perseguido pela Guarda Civil Metropolitana e detido após colidir o carro roubado com outro veículo, no Jardim Paulistano, zona sul da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), Landim vinha sendo alvo de investigações há tempos e pode ter roubado mais de mil veículos apenas nos últimos seis meses.

O assaltante agia utilizando um módulo eletrônico para dar partida nos veículos sem a necessidade de chaves. O equipamento impede o acionamento de alarmes, travas ou bloqueadores, facilitando a ação do bandido.

O suspeito foi autuado em flagrante no plantão sul da Polícia Civil. De acordo a PM, somente ontem ele teria roubado quatro veículos, um deles pertencente a uma funcionária municipal. Landim seria dono de uma revendedora de carros da zona norte, onde estaria comercializando os produtos de roubo. Ele também estaria repassando carros, a maioria modelos novos, para oficinas de desmanche na região.