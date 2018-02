Preso em ato não portava coquetel molotov, diz PM Um dos policiais militares que prenderam o estudante Bruno Ferreira Teles durante um protesto promovido na segunda-feira nas imediações do Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio, em Laranjeiras, na zona sul da capital, afirmou à Polícia Civil que não havia nenhum coquetel molotov com o estudante no momento em que ele foi preso.