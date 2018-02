Preso é flagrado sem tornozeira eletrônica O detento Celiomar Teodoro da Silva, de 42 anos, foi flagrado na noite de anteontem em São Carlos, no interior, sem a tornozeleira eletrônica. Ele alegou que quatro homens o teriam abordado e arrancado a tornozeleira, mas pelo GPS o equipamento foi achado na casa dele. O homem foi liberado e deve responder administrativamente por arrancar o objeto. Balanço da Secretaria de Administração Penitenciária mostra que 19.631 detentos receberam permissão para passar as festas do fim de ano em casa. Outros 3.616 devem sair, totalizando 23.247 saídas temporárias.