Preso criminoso que gravou vídeo ensinando o filho a roubar

Terminou nesta segunda-feira, 9, a procura por Rafael Borba, acusado de envolvimento no sequestro de mãe e filho em Santa Catarina, no início deste mês. Pela manhã, a polícia o capturou em uma casa em Itajaí, no litoral norte do Estado. Ele também ficou conhecido após a divulgação de um vídeo em que aparecia ensinando o filho e a sobrinha a roubar e agredir.

"Estávamos monitorando uma pessoa com quem ele mantinha contato", explicou o delegado Renato Hendges, titular da delegacia de Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, sobre o meio utilizado para localizá-lo.

Além da participação no sequestro de uma mulher de 43 anos e de uma criança de 3, libertados após o pagamento do resgate de R$ 57 mil, Borba era procurado por crimes cometidos no Paraná. Já o vídeo em que ficou conhecido foi encontrado pela polícia há seis dias na casa da cunhada dele, Christiane Stem.