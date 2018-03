Preso casal acusado de participação no crime Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa prenderam na noite de ontem um casal que teria participado do assassinato do delegado Euclides Batista de Souza, na noite de quarta-feira, em Itaquera, na zona leste. O casal teria ficado em um Gol preto enquanto outros dois assaltantes - ainda foragidos - abordavam o delegado na porta de casa.