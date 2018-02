Preso bando que assaltava e sequestrava caminhoneiros na zona leste de SP

Um bando que assaltava e sequestrava caminhoneiros foi preso nesta terça-feira, 25, no Jardim Paulistano, na região de São Miguel Paulista, na zona leste da capital. Uma das integrantes da quadrilha era uma mulher grávida, que ficava responsável por tomar conta do cativeiro.

Segundo o delegado Francisco Solano, da 1ª Delegacia do Patrimônio (Roubos e Extorsões), do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), a presença de Daniela de Jesus, de 22 anos, grávida, servia para despistar a vizinhança. "Ninguém desconfiava de que ali eles mantinham alguém em cativeiro", disse. Além dela, foram presos Leandro Muller Silva, de 26, Luiz Fernando Nascimento Gonzaga, de 25, e Fabrício de Oliveira, também de 25.

O grupo tinha interesse por roubar especificamente caminhões Volvo modelo 2011, avaliados em R$ 250 mil cada. Pelo menos quatro veículos com essas características foram alvo da quadrilha desde o início deste mês. "Eles eram revendidos por R$ 30 mil. Estamos investigando quem seriam os compradores", disse o delegado. A carga era comercializada por cerca de 40% do valor original ou até mesmo descartada pela quadrilha.

No cativeiro, os policiais encontraram o caminhoneiro Aparecido, de 49 anos, que mora em Jacareí. Ele foi assaltado nesta terça pela manhã quando seguia em direção a Mauá, no ABC Paulista, pela Avenida Jacu-Pêssego. Os bandidos estavam em um Uno prata quando fizeram a abordagem e o ameaçaram com uma arma. "Falaram para eu ficar quieto, porque só queriam o caminhão. Mas disseram também que iriam me matar se algo desse errado. Foi a primeira vez que aconteceu uma coisa assim comigo", afirmou.