Preso assassino de empresário dos Jardins

O ladrão contou que desconfiou que o relógio fosse de ouro, mesmo não sabendo qual a marca - era um Patek Philippe, avaliado em R$ 170 mil. Santos disse também que, depois de atirar, arrancou o relógio do pulso da vítima e se sujou de sangue. O crime ocorreu em uma imobiliária, na Avenida Europa.

Santos falou ainda que, na fuga, ao cruzar com uma viatura da polícia, se assustou e jogou o relógio no Rio Pinheiros, na altura da Ponte Cidade Jardim. O caso foi investigado pela 3.ª Delegacia do Patrimônio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que, por meio de denúncia, chegou ontem a Santos. Ele estava em casa, em Embu das Artes, com um 38. / W.C.