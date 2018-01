Preso acusado de ser líder de facção em Campinas

O ajudante Anderson Luis Lopes, de 24 anos, foi detido ontem em Campinas, no interior de São Paulo, apontado como diretor-regional de uma facção criminosa na cidade. De acordo com a Polícia Civil, ele era responsável pelo recebimento, contabilidade e remessa do dinheiro proveniente das mensalidades dos integrantes que estão em liberdade. A movimentação aproximada era de R$ 300 mil por mês.

Para evitar a queda de arrecadação, o detido desenvolvia um serviço de proteção. O associado inadimplente recebia diversos boletos de cobrança. No fim, o devedor era excluído da organização. A função do ajudante foi revelada durante investigação sobre roubo de cargas e condomínios na região de Campinas. Desde julho, os policiais apuravam as ações criminosas e identificaram o jovem como peça importante no esquema de arrecadação de fundos nessa área.

Lopes, segundo a polícia, centralizava a arrecadação da Regional 019, que englobava municípios com esse número de Discagem Direta a Distância (DDD) e também Jundiaí. A documentação apreendida mostrou o organograma das operações.

Em cada cidade, o diretor-regional tinha um gerente responsável, identificado por apelido, para receber as mensalidades dos bandidos locais. O dinheiro era encaminhado a Lopes. O acusado registrava também o início do calote e estipulava sanções. As penalidades consistiam em multas, que poderiam atingir 300% do valor devido. Também advertências, suspensões e até a exclusão.

O próximo objetivo, segundo a polícia, é identificar, pelo menos, 60 pessoas que realizam a arrecadação dos municípios da Regional 019. Outra importante tarefa será traduzir o código utilizado nos documentos para definir as operações realizadas.