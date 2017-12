Preso acusado de planejar roubo à casa de Agnaldo Timóteo

A polícia anunciou nesta terça-feira, 9, a prisão do acusado de planejar o assalto ao apartamento do cantor e vereador Agnaldo Timóteo (PR). Trata-se do jogador de futebol Santiago Costa dos Santos, de 19 anos, cuja prisão preventiva foi decretada pela Justiça. O Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) informou que ele se aproveitou da amizade com o parlamentar para efetuar o crime, cometido no último dia 28.

O departamento confirmou a participação de Santos no crime ao constatar que ele utilizava o aparelho celular roubado do vereador. A investigação revelou que o jogador forneceu a chave do portão de entrada do prédio, deixou a porta do apartamento aberta e deu informações sobre a planta do imóvel. Além disso, o jovem ajudou a elaborar apenas um retrato falado, apesar de relatar inicialmente que quatro pessoas invadiram o apartamento.

Na noite do roubo, Santos estava junto com o assessor parlamentar de Timóteo, Leonardo Matos, de 24 anos, no apartamento. Ambos foram amarrados pelos assaltantes. Na época, o vereador disse que o crime deveria ter sido premeditado. "Ou eles me conheciam ou alguém que me conhecia deu informações", disse Timóteo ao sair da delegacia após o roubo.