Preso acusado de matar turista americana A polícia prendeu ontem no Rio um homem de 42 anos acusado de matar a americana Victoria Ticaciuc, de 38 anos, que passava férias na cidade. O crime ocorreu em 20 de fevereiro. Segundo a Divisão de Homicídios, Victoria era funcionária do governo americano e estava hospedada em um hotel de Copacabana. Ela teria conhecido o rapaz em um bar da Lapa e ido com ele a um hotel, onde foi morta. Ele é ex-bombeiro, foi expulso em 2005 e já cumpriu pena de 11 anos por atentado ao pudor e constrangimento.