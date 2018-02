Preso acusado de matar jornalista no mercado A polícia prendeu um dos suspeitos de participar do assassinato do jornalista Walter Pimentel, de 43 anos, morto no dia 5, no Tucuruvi, zona norte, com um tiro na nuca. Alexandre Magno da Silva foi detido na tarde de sábado. A polícia o encontrou após denúncia de uma mulher que o viu na rua. Na delegacia, foi reconhecido por uma funcionária do supermercado Econ da Avenida Guarapiranga, onde o crime aconteceu. O jornalista assassinado já deixava o mercado, após fazer compras, quando foi baleado.