Preso acusado de dar golpe em locadoras de carros no Grande ABC

SÃO PAULO - A Polícia Civil de São Paulo prendeu o consultor Marcelo Wilton Milan Lopes, de 36 anos, na tarde de segunda-feira, 10, em Santo André, no Grande ABC.

Ele é especialista em aplicar golpes em empresas de aluguel de carro. Segundo a polícia, Lopes leva o veículo e o não devolve mais à locadora. O acusado foi preso quando tentava alugar um automóvel utilizando documentação falsa. Lopes admitiu cinco crimes.

Os policiais encontraram com Lopes três carteiras de motorista falsificadas, todas com a mesma foto. Pela manhã, o consultor tentou alugar um veículo em Jundiaí. Como não conseguiu, rodou 100 km e transferiu a aplicação do golpe para uma locadora de automóveis na avenida Dom Pedro II, em Santo André.

Para o delegado Adalberto Barbosa, titular da Divisão de Investigações sobre Furto e Roubo de Veículos e Cargas, o consultor poder ser responsável pelo sumiço de 22 carros alugados. "Tinha até sete dias para encontrar um comprador ou desmanchar o veículo. E o que era melhor: o automóvel não apresentava queixa junto aos órgãos de segurança", disse o delegado.