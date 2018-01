Preso 40º suspeito de participar de facção A polícia catarinense prendeu anteontem na cidade paranaense de Ouro Verde o 40.º suspeito de integrar uma das facções responsáveis pelos ataques criminosos no Estado. David Machado de Souza, de 31 anos, é suspeito de recrutar pessoas para fazer atentados na região do Vale do Rio Itajaí. Souza está preso no Paraná e sua transferência para Santa Catarina não tem data para ser efetuada.