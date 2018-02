Preso 2.º suspeito de participar de arrastões na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu ontem o segundo suspeito de praticar arrastões na Marginal do Pinheiros, em São Paulo. Um comparsa havia sido detido mais cedo. A dupla tinha passagem pela polícia por porte ilegal de armas, roubo e formação de quadrilha, e era procurada pela Justiça.

Um segurança particular, de 23 anos, foi preso no final da tarde de ontem, na Ponte Estaiada. Ele é suspeito de ser o chefe da quadrilha que realizou um arrastão na Marginal na última segunda-feira. O suspeito estava na garupa de uma moto quando foi abordado pelos policiais. O preso foi levado para o 96º Distrito Policial, em Monções, onde a ocorrência foi registrada.

Outro suspeito de participação nos roubos foi preso horas depois embaixo da Ponte Morumbi enquanto vendia amendoins. O vendedor ambulante, de 28 anos, era procurado por roubo e formação de quadrilha. Ele foi encaminhado ao 34º Distrito Policial, na Vila Sônia.

Casos. Sete pessoas foram vítimas de ladrões na segunda-feira. Os criminosos estouraram o vidro dos carros para furtar bolsas e objetos de valor, por volta das 19h30.

Com a onda de crimes, a Polícia Militar reforçou a segurança na região, inclusive com apoio do helicóptero Águia. Mesmo assim, ontem, mais um casal foi roubado no início da noite.