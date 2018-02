Presídio do goleiro Bruno tem motim Cerca de 90 detentos do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem (MG), se rebelaram ontem e fizeram reféns um agente penitenciário e uma professora. Estão presos ali o goleiro Bruno Fernandes e Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão - que respondem a processo pelo assassinato de Eliza Samudio. Segundo a Subsecretaria de Administração Prisional, o pavilhão onde ocorreu o motim não é o mesmo onde ambos estão. Com capacidade para 1.664 detentos, o presídio tem 1.970.