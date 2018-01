Presidente Wilson e mais 3 vias têm velocidade reduzida

SÃO PAULO - A Avenida Presidente Wilson, localizada entre as zona leste e sul da capital e a divisa com São Caetano do Sul, e mais três vias terão velocidade reduzida para 50 km/h a partir da próxima quarta-feira, 14. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai alterar também o limite máximo da Avenida Doutor Francisco Mesquita e das Ruas São Raimundo e Manoel Pereira da Silva.

Hoje a velocidade permitida nessas vias é de 60 km/h. Para orientar os motoristas, a CET vai instalar faixas, painéis informativos e 76 placas de regulamentação.

Na Avenida Presidente Wilson, a velocidade máxima valerá para um trecho com 5,5 quilômetros de extensão, entra a Rua da Mooca e a Avenida Guido Aliberti, na divisa com São Caetano do Sul.

A velocidade de 40 km/h será regulamentada nos trechos entre as Ruas da Mooca e Serra de Paracaína, entre a Rua Presidente Almeida Couto e a Rua Guembé, e ainda na aproximação do cruzamento com a Rua dos Patriotas e também com as Ruas Pedro Fachini e Vemag.

A velocidade máxima de 50km/h será implementada em um trecho de 2,5 quilômetros da Rua São Raimundo, entre a Rua Murta do Campo, na divisa com Santo André, e a Rua Baltar. Já na Rua Manoel Pereira da Silva, a redução de velocidade será em um trecho de 400 metros de extensão, da Rua Baltar até a Rua Industrial.

Já a Avenida Doutor Francisco Mesquita, paralela à Avenida Presidente Wilson, terá novo limite de velocidade em um trecho com 0,9 quilômetro de extensão, entre a Rua Industrial e a Rua Ibiritama.