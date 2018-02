Presidente nega participação em morte O presidente da Mangueira, Ivo Meirelles, negou ontem que o assassinato, domingo, do traficante Acir Ronaldo Monteiro da Silva tenha ligação com a eleição à presidência da escola, na quinta-feira. Em 2012, Meirelles acusou Silva de invadir a quadra para impedir a eleição. O sambista disse que está indignado com a decisão de quebrar seu sigilo bancário no inquérito que o indiciou por associação para o tráfico.