Presidente grita com o subprefeito da Freguesia do Ó Apesar do cancelamento das sessões de terça, ontem e hoje, o clima foi tenso pela manhã na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Enchentes, presidida por Adilson Amadeu (PTB), integrante do ''centrão''. Também participante do bloco, o presidente da Câmara teria gritado e apontado o dedo na direção do subprefeito da Freguesia do Ó, Izaul Segalla Júnior, coronel da reserva da PM. Segundo participantes do encontro, ele teria dito "quem manda aqui somos nós".