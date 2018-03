Presidente do TJ revoga portaria contra decotes O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, revogou anteontem as restrições sobre as roupas dos usuários do Fórum de Santana, na zona norte, como veto a decotes, tecidos transparentes, bermudas e saias curtas. A proibição dos trajes partiu do diretor da unidade, juiz Maurício Campos Velho. Sartori considerou que já havia uma regulamentação do TJ sobre as roupas nos fóruns.