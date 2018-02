Presidente do TJ-MG recusa teste do bafômetro e põe mulher na direção O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), desembargador Cláudio Costa, se recusou a fazer o teste do bafômetro ao ser parado em uma blitz da lei seca em Belo Horizonte, no domingo. Segundo a PM, o magistrado trocou de lugar com a mulher, a também desembargadora Albergaria Costa, momentos antes de ser parado na fiscalização.