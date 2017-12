Presidente do TCM antecipou decisão O recesso no Tribunal de Contas do Município (TCM) terminou na segunda-feira, mas nenhuma sessão plenária foi realizada pelo órgão neste ano. A próxima reunião entre os conselheiros só deve ocorrer na quarta-feira da semana que vem, quando processos relativos às contas da administração municipal serão novamente colocados em votação. Mas o presidente, Edson Simões, não quis esperar. Tomou sozinho a decisão de suspender a maior licitação da gestão Haddad em curso, com o argumento de que uma demora poderia prejudicar o erário público - hoje mais uma etapa do processo seria concluída, com a abertura dos envelopes das empresas classificadas.