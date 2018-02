Presidente Dilma publica mensagem de solidariedade a Alckmin

A Presidência da República divulgou na noite desta quinta-feira, 2, nota à imprensa com uma mensagem de solidariedade da presidente Dilma Rousseff ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, cujo filho caçula morreu na queda de um helicóptero na Grande São Paulo.

Cinco pessoas morreram no acidente, dentre elas Thomaz Alckmin, filho caçula do governador de São Paulo. O acidente ocorreu às 17h10, em um condomínio localizado no município de Carapicuíba, na altura do km 26 da Rodovia Castello Branco.

"Com muito pesar e tristeza, apresento ao governador Geraldo Alckmin e a sua esposa Senhora Maria Lúcia Alckmin meus sinceros e profundos pêsames pela morte de seu filho Thomaz Alckmin, que estava entre as vítimas do trágico acidente de helicóptero, ocorrido em São Paulo", disse Dilma, em nota.

"Presto, neste momento de dor e consternação, minha solidariedade e sentidos pêsames aos pais, familiares e amigos das vítimas", comunicou a presidente.