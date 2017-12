Presidente de comitê: 'Sabesp já raciona água'

Ele defendeu medidas a curto, médio e longo prazo para esta crise e para as próximas que virão. Para ele, é preciso dar bônus a quem economizar e cobrar multa de que desperdiçar.

Brito participou de um debate sobre o problema do abastecimento de água que parte do Estado de São Paulo enfrenta com o prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato (PSDB), presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Ferrato afirmou que o Sistema Cantareira está na UTI, mas que não é hora de procurar culpados, mas sim apresentar soluções.