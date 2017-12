Presidente da Sabesp falta ao Congresso de Municípios e envia representante

CAMPOS DO JORDÃO - A presidente da Sabesp, Dilma Pena, cuja participação estava prevista no painel que está sendo realizado na manhã desta quinta-feira, 20, no 58º Congresso Estadual de Municípios, não compareceu ao evento e enviou o diretor de Sistemas Regionais da companhia, Luiz Paulo Almeida Neto. A presença de Dilma Pena era aguardada pelos participantes, em sua maioria prefeitos e vereadores de cidades do interior do Estado, por causa da crise que atinge o Sistema Cantareira, que registra seus menores níveis da história.

Nessa quarta, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), negou que sua administração estude aportes para evitar eventuais prejuízos para a Sabesp em decorrência da atual crise e da política de descontos na conta de água para aqueles que fizerem economia. Alckmin anunciou também um projeto para captar água da bacia do Rio Paraíba do Sul para abastecer o Sistema Cantareira. Apesar dos problemas, o governador negou a necessidade de racionamento de água em São Paulo.

Ao chegar para o painel, que conta também com a participação do presidente da Comgás, Henrique Guimarães, o diretor da Sabesp não quis dar entrevista. Na palestra, Almeida Neto disse que a empresa vem sendo criticada, mas vem buscando eficiência crescente, principalmente no combate a perdas, que foram reduzidas de 33,9% em 2004 para 24,4% no ano passado.