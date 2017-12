Presidente da Sabesp descarta rodízio de água em SP neste ano

Atualizada às 21h20

SÃO PAULO - O presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Jerson Kelman, voltou nesta quarta-feira, 13, a descartar a necessidade de implementar neste ano o rodízio no abastecimento de água na Grande São Paulo. A empresa admite que, se o racionamento drástico tiver de ser adotado, será inviável manter o fornecimento ininterrupto para escolas, clínicas, ambulatórios, centros de acolhida e albergues, mesmo com caminhão-pipa.

“Não temos nenhuma previsão de implementar o rodízio em 2015”, disse Kelman durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Sabesp, na Câmara Municipal de São Paulo. Aos vereadores, ele repetiu que a hipótese está descartada mesmo se a estiagem no Sistema Cantareira for até 20% pior do que em 2014, desde que as obras emergenciais, como a transposição da Billings para o Sistema Alto Tietê, fiquem prontas dentro do prazo e que a população continue economizando água.

Kelman afirmou que, mesmo acreditando que o rodízio não será necessário, é preciso se preparar para o pior. “A situação é como as nuvens, sempre muda”, disse. Conforme o Estado noticiou na semana passada, o plano de contingência que está sendo elaborado pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) prevê, no seu pior cenário, a implementação de um rodízio de cinco dias sem água e dois com, restrito à região do Cantareira, que ainda abastece 5,4 milhões de pessoas na Grande São Paulo.