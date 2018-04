Presidente da Câmara de SP protocola recurso e suspende cassação

SÃO PAULO - A defesa do presidente da Câmara de Vereadores, Antonio Carlos Rodrigues (PR), entrou nesta quinta-feira, 13, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com recurso contra o pedido de cassação. O pedido foi protocolado nesta tarde, o que suspende a cassação até que seja feita um julgamento do caso.

Na quarta-feira, 12, o juiz Aloísio Sérgio Rezende Silveira, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, cassou o diploma do vereador, tornando o parlamentar inelegível por três anos. Rodrigues é suspeito de ter recebido doações ilegais nas eleições de 2008.