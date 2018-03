Presidente agiu rápido, ao contrário de Lula em 2008

A rápida decisão de acompanhar de perto o problema foi tomada com assessores. A viagem de ontem ao Rio foi a primeira desde que assumiu o governo, no começo deste mês.

Trata-se de uma mudança significativa em relação à forma como agia o antecessor e padrinho por ocasião das tragédias naturais. Em novembro de 2008, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva demorou uma semana para visitar municípios de Santa Catarina arrasados por enchente. A demora custou ao presidente críticas fortes. E ele aprendeu a lição. Em junho, chegou a desmarcar viagem ao Canadá para prestar solidariedade a desabrigados em Alagoas e Pernambuco.

Pela postura no Rio, Dilma se assemelha a Lula na relação com os aliados. Ambos não fizeram críticas diretas a governadores e prefeitos aliados pela falta de empenho em resolver o problema de ocupações irregulares. Como Lula no ano passado, também não exigiu do governo do Estado maior rigor nas cobranças às prefeituras das áreas de risco.