Presença da PM pode acabar com cracolândia? SIM. Esse tipo de operação, desde que não seja contra o usuário de drogas, mas contra o traficante, pode ajudar. A presença constante da Polícia Militar deve coibir o tráfico, além de facilitar a ação de todo mundo que trabalha com essa população. São cerca de 2 mil dependentes que circulam pela cracolândia todo dia. Eles não podem ficar esquecidos. Essa venda de drogas tem de ser combatida no local, com ações de revista inclusive em prédios abandonados que servem de esconderijo. Mas, além das operações policiais, há necessidade de se ampliar a atuação médica, assistencial e do Judiciário para viabilizar o tratamento desses usuários. E não são só internações compulsórias. Algumas são necessárias, mas a maioria pode ser trabalhada de outra forma. Agora, um alerta: qualquer que seja a operação, não pode ter um caráter higienista disfarçado. Não precisamos limpar as ruas, mas tratar as pessoas. Por isso, ficaremos de olho.