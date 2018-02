Presas de cadeias de SP vão para penitenciárias As 2.800 presas das cadeias públicas do Estado de São Paulo serão transferidas para penitenciárias femininas, anunciou ontem o governador Geraldo Alckmin. "Nossa meta é zerar presas em cadeias dentro de, no máximo, quatro meses", disse Alckmin ao inaugurar o presídio feminino de Tupi Paulista. Com a transferência, cinco cadeias públicas femininas serão fechadas. Mais seis penitenciárias para mulheres serão construídas, afirmou o governador.