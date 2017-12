Presa suposta golpista que agia em consultórios dentários de SP

Uma falsa especialista em odontologia foi detida, às 14 horas desta quinta-feira, na região do Morumbi, por policiais militares, sob suspeita de estelionato. Jiusimara Alexandra Lopes Gomes, de 34 anos, segundo a polícia, furtava e falsificava cheques de clientes e profissionais. De acordo com a policia, ela arrecadava cerca R$ 1 mil de cada vítima e vinha praticando o golpe desde 2002

A suposta estelionatária foi descoberta após a dona do flat alugado pela golpista, ao não receber mais o valor do aluguel, investigar a vida da inquilina e descobrir que Jiusimara era procurada pela polícia. Com a denúncia e todos os dados em mãos, a PM foi até o flat, localizado no Jardim Ampliação, próximo ao Cemitério do Morumbi, e deteve a mulher.

Com ela foram encontrados pelo menos 20 documentos, como RGs e carteiras funcionais de médicos, dentistas e psicólogos que, segundo a polícia, seriam as possíveis vítimas. Jiusimara se infiltrava em consultórios dentários e, passando-se por técnica em higiene dentária, furtava folhas de cheques e documentos das vítimas para poder sacar valores em dinheiro no banco.

No site da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) há uma nota na qual a associação faz um alerta sobre os crimes supostamente praticados por Jiusimara, que foi encaminhada à delegacia do Portal do Morumbi (89ºDP).