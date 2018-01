Presa suposta estelionatária que agia como advogada em SP

A polícia de Osasco, na grande São Paulo, prendeu na terça-feira, 14, Sheila Pereira Leite, de 36 anos, suposta estelionatária que se passava por advogada especialista em Direito Previdenciário. Moradora de Carapicuíba, cidade vizinha, Sheila, que não tem o 2º grau completo, atraía as vítimas prometendo vantagens na requisição de benefícios junto ao INSS, segundo a polícia.

Várias pessoas teriam depositado valores altos, em dinheiro, na conta de Sheila, e os golpes seriam aplicados na cidade de São Paulo e em cidades ao redor de Osasco. O número de vítimas da falsa advogada pode passar de 100 e o valor adquirido nos golpes, a quase R$ 500 mil. Os investigadores do 8º Distrito Policial de Osasco vão tentar agora descobrir se funcionários do INSS participavam do esquema.