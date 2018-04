Presa suposta ativista de direitos humanos

Jonya Lúcia Trotte Couto, de 44 anos, que se apresentava como militante dos direitos humanos, foi presa ontem acusada de atuar como informante de traficantes dos Morros Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, zona sul do Rio. De acordo com a Polícia Civil, ela informava aos traficantes refugiados no Morro da Chatuba, no Complexo da Penha, sobre a ação policial após a chegada da Unidade de Polícia Pacificadora. Jonya disse que integrava a Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ. A comissão nega.