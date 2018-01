Presa quadrilha suspeita de sequestrar comerciante

Agentes da Divisão Antissequestro (DAS) detiveram quatro pessoas envolvidas no sequestro de um comerciante, de 21 anos. A vítima foi resgatada no último sábado, 28, de um cativeiro na cidade de Mairinque, a 70 quilômetros de São Paulo. A polícia resolveu divulgar a prisão somente nesta terça-feira, 1, para que as investigações não fossem comprometidas. O resgate chegou a ser pago, segundo a polícia.

O cativeiro foi montado numa chácara, que era vigiada pelos quatro homens que foram detidos. O comerciante foi sequestrado às 12 horas do última dia 11 quanto trafega ao lado do primo pela Rodovia Raposo Tavares, no bairro Parque Rincão, em Cotia, Grande São Paulo. O carro foi interceptado pelo veículo dos bandidos, que passaram a ligar para a família do comerciante exigindo o resgate.

O primo da vítima ficou em cativeiro até o dia 18, quando foi libertado pelos criminosos. A equipe da DAS acompanhou as negociações. Os policiais conseguiram identificar o negociador: o motorista Adailton Silva dos Santos, o Michel, de 28 anos. Ele foi preso em Cotia. Também detiveram o ajudante geral Nailson Barboza dos Reis, de 30.

A dupla revelou que a vítima estava em uma propriedade na estrada dos Pescadores, Chácara Casa Nova I, Mairinque. Os policiais detiveram caseiro Emerson da Gama, de 33 anos, e dona de casa Claudete Rodrigues Queiroz, de 23. Outros dois envolvidos fugiram levando a vítima. Os policiais conseguiram resgatar a vítima no matagal. O comerciante não sofreu ferimentos. No local, a equipe apreendeu um revólver calibre 38, que pertencia a Gama.