Presa quadrilha que roubava e clonava carros zero

SOROCABA - Policiais militares prenderam nesta terça-feira, 8, em Itu, região de Sorocaba, seis integrantes de uma quadrilha que roubava e clonava carros zero quilômetro. Os veículos eram desviados durante o transporte, com simulação de assalto. Os carros ganhavam placas clonadas e documentação falsa e eram entregues a receptadores. O esquema foi descoberto com a abordagem do motorista de um caminhão-cegonha no bairro da Penha. Os policiais desconfiaram do veículo parado durante a madrugada em local isolado e já com falta de alguns carros na carroceria.

O motorista alegou que tinha carregado os carros em São Bernardo do Campo para levá-los a uma cidade do Paraná, mas havia sido rendido e amarrado por bandidos. Na versão do suspeito, os criminosos tinham levado alguns carros, mas a história não convenceu. Os policiais resolveram esperar no local e logo depois chegou um veículo com cinco homens. Após a abordagem, eles acabaram confessando que agiam em parceria com o motorista. Nove dos 11 carros roubados foram recuperados num estacionamento em Salto.

Na casa de um dos suspeitos, em Indaiatuba, os policiais descobriram uma central de clonagem de veículos. No local, foram apreendidos documentos falsos, impressora e placas clonadas, além de um caminhão furtado. A Polícia Civil autuou os suspeitos por furto, formação de quadrilha e falsificação de documentos. A polícia suspeita que a quadrilha tem mais integrantes e praticou outros crimes. As investigações vão continuar.