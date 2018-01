Presa quadrilha que roubava condomínios de luxo no interior

SOROCABA - Três homens suspeitos de integrar uma quadrilha que roubava condomínios de alto padrão foram presos no fim da noite de sábado, 12, em Sorocaba. O grupo estava em um carro de luxo e havia tentado entrar num condomínio de chácaras localizado no km 102 da Rodovia Castelo Branco, em Porto Feliz. A Polícia Rodoviária foi alertada e o veículo foi abordado no km 84 da rodovia, já em Sorocaba. O Mercedes era o mesmo flagrado por câmeras no roubo a um condomínio de Sorocaba.

Com os ladrões, foram encontrados joias e relógios, mas nenhum dos homens estava armado. O carro, registrado em Vitória (ES), teve as placas clonadas de um veículo de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o carro ocupado pelos três homens se aproximou da portaria do condomínio e o motorista informou que apanharia um dos moradores. Naquele momento, o telefone do morador indicado só dava sinal de ocupado. Mesmo assim, o porteiro desconfiou e não permitiu a entrada.

A polícia acredita que a quadrilha é a mesma que roubou um condomínio de alto padrão em Sorocaba, já que foi usado o mesmo Mercedes importado. Na ocasião, o porteiro confundiu o carro com o de um moradores e abriu o portão. Foram levados R$ 130 mil de uma residência. Antes, o 'ladrão da Mercedes' havia tentado entrar em outros dois condomínios de luxo. Os suspeitos foram autuados por associação criminosa e adulteração de veículo e levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba. A ação da quadrilha continua sob investigação.