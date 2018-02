Presa quadrilha que roubava caixas eletrônicos no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais prenderam, em flagrante, uma quadrilha que roubava caixas eletrônicos, na região de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, na terça-feira. Cinco homens com idades entre 22 e 32 anos foram presos.

Os agentes abordaram um carro durante uma fiscalização de rotina, na altura do km 525, da Rodovia Régis Bittencourt. Durante a revista, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, de uso exclusivo das Forças Armadas, duas pistolas calibre 380, maçaricos e ferramentas que seriam usadas no arrombamento de caixas eletrônicos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos presos é fugitivo do Presídio de Franco da Rocha, na região metropolitana da capital paulista. Todos foram autuados por formação de quadrilha e os três que portavam armas por porte ilegal de arma. Foram apreendidas, além das três armas, vinte e sete cartuchos de calibre 380 e doze de 9mm, maçaricos e ferramentas.