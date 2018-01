Presa quadrilha que mantinha reféns em banco no interior de SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira, 23, seis homens envolvidos em uma tentativa de assalto a uma agência bancária em Atibaia, no interior de São Paulo. De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), dois criminosos armados de pistolas mantinham nove reféns, entre funcionários e clientes. Outros quatro davam cobertura à ação: dois deles na entrada do banco, outra dupla dentro de automóveis e um ex-policial militar que ficava ao telefone conversando com os assaltantes que estavam dentro da agência. O grupo foi preso por roubo e formação de quadrilha.Duas pistolas e três revólveres calibre 38, além de uma motocicleta e dois carros, foram apreendidos com eles.

Segundo Fábio Pinheiro Lopes, delegado da 5ª Delegacia de Investigações Sobre Rouco a Bancos do Deic, a quadrilha já estava sendo monitorada e, na semana passada, a polícia descobriu que os criminosos planejavam uma grande ação de roubo na qual seriam utilizados um Peugeot e um SUV Chevrolet Captiva. Na segunda-feira, os carros foram localizados próximos a uma agência bancária que fica na Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, no bairro Jardim Santa Barbara. "A operação foi feita com sincronia para nenhum deles fugir. Tínhamos que pegar todos de uma vez para investigar outros assaltos", disse Lopes. Nenhum refém ficou ferido.

O primeiro suspeito abordado foi o ex-PM Rafael Santos Ferreira, de 31 anos, que estava em uma moto estacionada próximo à agência. Segundo o Deic, ele dava cobertura aos criminosos que estavam dentro do banco. Ao ser preso, Ferreira afirmou que estava passando pelo local. No entanto, de acro Em seguida, a polícia prendeu Paulo Henrique França de Souza, o Binga, de 45 anos, e Luciano dos Santos, o Lu, de 29 anos, que estavam com os reféns na área dos caixas. Thiago Souza Vieira, de 28 anos, que guardava a área de autoatendimento, também foi preso.

Outros dois integrantes da quadrilha, Max Silvestre Ribeiro, de 41 anos, e o ajudante Elton da Costa Porto, de 23 anos, foram presos dentro de um carro Peugeot. Segundo a polícia, os reféns foram resgatados em segurança.