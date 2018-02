Presa quadrilha que distribuía droga na zona norte da capital e na Grande SP

SÃO PAULO - Agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) e do Setor de Investigações Gerais (Sig) da Delegacia Seccional de Carapicuíba (Grande São Paulo) estouraram, no início da noite de quarta-feira, 24, um centro de distribuição de drogas instalado em uma das residências da Favela Sucupira, localizada no final da Avenida Inajar de Souza, no Jardim Peri Novo, na zona norte de São Paulo.

Segundo o delegado Ednelson de Jesus Martins, titular da Dig e da Sig, os policiais iniciaram as investigações há cerca de um mês. "Depois de algumas apreensões aqui em Carapicuíba, nós começamos a investigar os possíveis locais de onde a droga partia e verificamos que boa parte vinha dessa favela. A quadrilha abastece parte da zona norte e também outras cidades da Grande São Paulo", afirmou o delegado.

No interior da casa utilizada no refino e embalagem da droga, os policiais detiveram quatro traficantes, todos maiores, dois deles com passagens por roubo e tráfico; e apreenderam cerca de 15 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Além da droga, foram encontradas duas armas - uma pistola 9mm israelense e uma metralhadora nacional, também 9mm. Dentro da casa havia farto material para embalagem, liquidificadores, balanças e anotações do tráfico. Nenhuma quantia em dinheiro foi encontrada segundo os policiais.