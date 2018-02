Presa quadrilha que atacava veículos de entrega de compras pela internet em SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil deteve, nesta quinta-feira, 11, na Vila Penteado, zona norte de São Paulo, dois adolescentes e oito comparsas apontados como integrantes de uma quadrilha de assalto a residências e receptação de produtos roubados.

A investigação apurava a ação do grupo em assaltos a veículos de entrega de produtos vendidos pela internet, mas tatuagens de cifrão ($) nas mãos dos menores, descritas pelas vítimas que tiveram a casa assaltada - uma delas em Pirituba, também zona norte - levaram os policiais a chegar até a dupla.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os adolescentes e os outros oito homens foram flagrados dividindo produtos que estavam em uma Kombi, roubada no Imirim, zona norte. Informações que chegaram aos policiais levaram os investigadores a uma casa na rua Carlos Dias Fernandes, Vila Penteado, na mesma região, possível ponto de encontro do bando.

O dono do imóvel, o ajudante Romualdo Reggiani, de 32 anos, estava no local. Ele mantinha no imóvel um revólver calibre 38 e foi autuado por receptação, formação de quadrilha, corrupção de menores e porte de arma. O restante responderá por receptação e formação de quadrilha. O material roubado foi devolvido à empresa vítima do ataque.

Além do roubo praticado pelos adolescentes, os policiais descobriram que Reggiani assaltou uma pessoa no Imirim, em 22 de julho deste ano. O delegado Francisco Solano de Santana, do Deic, acredita que estas prisões devem tornar mais seguro o trabalho de entrega na zona norte.