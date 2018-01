Presa quadrilha que agia na capital e no Grande ABC

Policiais militares da 4ª Companhia do 46º Batalhão prenderam, nesta quarta-feira, 2, quatro bandidos que já teriam realizado mais de 40 roubos, na zona sul de São Paulo e no Grande ABC.

Até as 2 horas desta quinta-feira, 3, mais de 40 vítimas dos criminosos já haviam comparecido no 83º Distrito Policial, do Parque Bristol. Destas, pelo menos 22 reconheceram o quarteto e afirmaram que não tiveram dúvida alguma. Os assaltantes agiam principalmente nos municípios de Diadema e São Bernardo do Campo, realizando assaltos a estabelecimentos comerciais, roubos de veículos e sequestros relâmpagos.

Entres os presos, três são irmãos: Daril, Joaquim Ermenegildo e Geovane de Oliveira, de 33, 22 e 26 anos respectivamente. Dois deles foram detidos em casa, na região do Parque Bristol.

Os policiais chegaram até a quadrilha com a prisão de Júlio César de Oliveira Teixeira, de 34 anos, e de um dos irmãos.

Ao ser detida, por volta das 11 horas, a dupla entregou os dois comparsas. A notícia da prisão dos criminosos provocou uma grande corrida de vítimas à delegacia do Parque Bristol. "Pelo menos 22 vítimas reconheceram os bandidos sem sombra de dúvida.

Eles atacavam de tudo, pedestres, estabelecimentos comerciais...faziam um verdadeiro arrastão", disse o delegado Roque Randral Fodra.

Os quatro responderão por crimes de roubo, receptação, sequestro e formação de quadrilha.