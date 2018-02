Presa dona de berçário acusada de tortura

Dona de um berçário em Goiânia, Maria do Carmo Serrano, de 62 anos, foi presa ontem por maus-tratos a crianças de até 2 anos. A suspeita de tortura passou a ser investigada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) há cerca de 40 dias. Nesse período, a polícia instalou câmeras no estabelecimento e gravou Maria do Carmo jogando as crianças no chão, torcendo os braços dos bebês e os agredindo. Os pais dizem que vão processar a dona do berçário. A creche deve ser interditada nos próximos dias.