Presa boliviana que tentava embarcar com cocaína em Cumbica

Uma boliviana de 22 anos foi presa pela Polícia Federal na tarde da última segunda-feira, 6, tentando embarcar com quase 3 quilos de cocaína em um voo que seguiria do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, para a Turquia, com escala na Holanda.

De acordo com a PF, a droga estava escondida em uma bolsa de couro, dividida em seis pacotes enrolados em plástico preto e fita adesiva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A jovem, que mora em Santa Cruz, na Bolívia, vai responder por tráfico internacional de drogas, cuja pena varia entre cinco e 15 anos de reclusão.