Prepare-se: Virada Cultural será dia 15

Moradores de São Paulo e turistas terão mais espaço para circular entre as atrações da Virada Cultural 2010. A principal novidade da 6.ª edição do evento, que ocorre nos dias 15 e 16 de maio, será a ampliação do perímetro das atividades. A medida foi tomada para facilitar a circulação do público nas 24 horas e os serviços de limpeza de ruas e banheiros químicos, problemas críticos na última edição.

A área do evento, que se estenderá até a região da Luz, corresponderá ao perímetro da cidade em 1880. "No ano passado, pela primeira vez tivemos sintomas de superlotação", reconheceu o coordenador de programação do evento, José Mauro Gnaspini. Segundo ele, os palcos ficarão mais distantes e o público terá de andar mais, mas vai conseguir "chegar aonde quer sem ficar travado no meio da multidão".

Com 772 atrações em 150 polos, incluindo 11 unidades do Sesc e 44 Centros Educacionais Unificados (CEUs), a Virada terá investimento de R$ 8 milhões da Prefeitura e deve receber 4 milhões de pessoas, segundo a Secretaria Municipal de Cultura. A estimativa de público é a mesma de 2009. "Foi necessário expandir a área por conta do público no ano passado. É evidente que tivemos de nos preparar para esse crescimento", disse o prefeito Gilberto Kassab (DEM).

Circular. Animada por atividades culturais, uma linha de ônibus circular fará o trajeto entre os terminais Bandeira, Princesa Isabel, Amaral Gurgel e Parque d. Pedro II. Para resolver o problema do lixo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Limpurb planejaram "rotas de fuga", diz o secretário de Transportes e de Serviços, Alexandre de Moraes, para facilitar a circulação de caminhões e garis. O serviço será feito em três turnos, com aumento do efetivo, e o número de banheiros químicos será ampliado de 900 para mil.

Pastel. As dez melhores barracas de pastel de feira da cidade também estarão presentes. A organização também promete distribuir barracas de cerveja com preços baixos para concorrer com os vendedores ambulantes.

DESTAQUES DO EVENTO

Atrações nacionais

Titãs

Pitty

Raimundos

Céu

Paulo Vanzolini

Osesp e São Paulo Cia de Dança

Atrações internacionais

Ignacio Mazacote e Barbarito Torres (Buena Vista Social Club)

Living Colour

Booker T

The Temptations

Abba - The Show